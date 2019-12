Alessandra Amoroso presenta in radio "Immobile 10+1"

Tante sono le sorprese che l’amata cantante Alessandra Amoroso sta riservando alla sua “Big Family” per festeggiare insieme i suoi dieci anni di carriera e per l’occasione ha presentato il suo nuovo singolo “Immobile 10+1“. Il famoso brano che 2008 ha portato Alessandra al successo assoluto torna con una inedita versione: l’arrangiamento è diverso ma sempre fedele all’originale.

Venerdì 20 dicembre, Alessandra ha portato in tutte le radio italiane la nuova versione di “Immobile” e ha promesso di regalare ai suoi numerosi fan un album live che ripercorre i suoi maggiori successi, accompagnati da grandi novità. Tutti i dettagli sono presenti nei profili social dell’artista, dove vengono comunicate tutte le date più rilevanti per i fan.

La nuova versione del brano sembra essere più matura, in quanto la voce di Alessandra sembra cresciuta ma mai cambiata. Le emozioni sono sempre le stesse, uguali a 10 anni fa, al tal punto da portare l’ascoltatore con dolcezza indietro nel tempo. Il brano rimane sempre meraviglioso e il suo potenziale continua ad affascinare.

È importante ricordare l’appuntamento dell’evento “Amoroso Day”, previsto per lunedì 23 dicembre, dove Alessandra Amoroso sarà la protagonista assoluta del palinsesto di Italia 1. Infatti in questa speciale giornata tutti i programmi verranno presentati e presenziati dall’amata artista per poi concludere con la messa in onda di “10 anni di Alessandra Amoroso – 10, IO, NOI”, dove verranno mostrate immagini inedite del famoso concerto del Forum di Assiago.

Negli anni, Alessandra è molto cresciuta ma è rimasta la solita ragazza umile e ricca di sogni, così da offrire alla sua carriera una sfumatura molto genuina e sincera. In una lunga intervista la cantante ha espresso tutta la sua ammirazione per i suoi ammiratori partendo proprio dalla sua vittoria nel noto talent show “Amici di Maria De Filippi”.

In questo importante trampolino di lancio è nata la sua prima opera musicale, “Immobile”, che è rimasta impressa nei cuori di tutti e, nonostante il trascorre del tempo, la canzone risulta essere sempre la più amata. Anche Alessandra è molto affezionata a questo brano di apertura della sua carriera che, proprio in questa occasione, è diventato la colonna sonora di questo suo lungo e ricco percorso artistico.