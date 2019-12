Amoroso Day, Italia 1 festeggia i dieci anni di carriera della cantante Alessandra Amoroso

La talentuosa cantante Alessandra Amoroso festeggia i suoi dieci anni di carriera in maniera veramente originale. Dischi d’oro e di platino, concerti sold-out, grandi numeri hanno confermato l’enorme talento della giovane cantante salentina che dopo l’uscita dal famoso talent “Amici di Maria De Filippi” è riuscita a costruirsi una carriera invidiabile.

Per festeggiare ogni singolo successo di Alessandra, raggiunto in questi anni, Italia 1 ha deciso di promuovere l’“Amoroso Day” dove l’artista sarà la protagonista assoluta, in quanto presente in tutta la programmazione della giornata “lanciando”, con la sua simpatia, tutti i principali appuntamenti: Meteo; Simpson; Studio Aperto e molti altri.

Alle ore 18:25 la cantante presenterà in anteprima assoluta il videoclip del suo primo singolo “Immobile”, brano che nel 2008 l’aveva portato al grande successo e alla fama nazionale. Con tale spirito e dopo anni di distanza, torna in radio “Immobile 10+1” con un arrangiamento nuovo ma sempre fedele alla versione originale, molto cara ad Alessandra: «Una canzone che ha segnato la mia vita e quella di tante persone. Una canzone che unisce me e la gente che mi ha sostenuta da sempre. La canzone che 11 anni fa ha dato a me stessa la possibilità di essere chi sono oggi. Grazie “Immobile”».

A chiudere il lungo evento sarà lo speciale “10 anni di Alessandra Amoroso – 10, IO, NOI”, prodotto da Sandrina&Family e Friends&Partners, che ripercorrerà il noto concerto del Forum di Assago, caratterizzato da contenuti del tutto inediti e da immagini mai viste delle prove e del backstage. In tale occasione, Alessandra racconterà la sua vita, il suo cambiamento in questi dieci anni e l’immenso affetto che nutre per la sua famiglia, il suo amato pubblico chiamato “Big Family”.

Nell’attesa di lunedi 23 dicembre i numerosi fan della cantante possono gustrarsi il promo, dove Alessandra veste i panni del direttore di Italia 1, Laura Casarotto, occupando con allegria pure la sua prestigiosa poltrona. Inoltre è importante ricordare che venerdi 20 dicembre, uscirà in tutte le radio la nuova versione di “Immobile 10+1” cosi da regalare ai fan una piccola anticipazione dell’evento tanto atteso.