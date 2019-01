Al Bano si prepara a festeggiare in TV i suoi 55 anni di carriera e spiega il dietrofront sul suo ritiro

Ci sarà anche Romina Power, e i figli Cristel, Yari e Romina jr., nelle due serate evento che andranno in onda su Canale 5, mercoledì 23 e mercoledì 30 gennaio, in prima serata, per festeggiare i 55 anni di carriera di Al Bano Carrisi. Uno show che prende il nome di 55 passi nel sole, e che racconterà il viaggio che ha portato Al Bano da Cellino San Marco, piccolo paese nel Salento, ad esibirsi in tutto il Mondo.

Intervistato da Sorrisi e Canzoni TV, Al Bano ha anticipato quelli che saranno gli ospiti di questo show, che ripercorrerà le tappe della sua straordinaria carriera musicale. Ci sanno personaggi del mondo della musica, come Iva Zanicchi, Toto Cutugno, i Ricchi e Poveri, Alex Britti e J-AX, un suo famoso corregionale, Lino Banfi, e ancora Pippo Baudo, Michele Placido e Beppe Fiorello.

Sul palco di questo spettacolo evento, ci sarà anche l’ex moglie Romina Power, con la quale i rapporti si sono rasserenati, tanto che i due saranno anche ospiti in coppia da Maria De Filippi, nella seconda puntata di questa edizione di C’è posta per te.

Al Bano ha voluto anche chiarire l’episodio controverso che lo ha visto prima annunciare il ritiro dalle scene musicali e poi ritrattare il tutto. Il cantante di Cellino San Marco ci ha tenuto a precisare che quanto successo non è stato dovuto ad una operazione di marketing, come sospettato da tanti, ma una decisione presa dopo un episodio spiacevole.

Al Bano, ospite ad aprile nel salotto di Bruno Vespa, a Porta a Porta, ha avuto un brutto momento, quando non è riuscito più a cantare, dimenticando le parole. Una amnesia che non si è vista in TV, poiché la trasmissione era registrata, ma che ha fatto prendere la decisione di chiudere la propria carriera. Nei mesi successivi, la situazione e pian piano rientrata, e così, sollecitato anche da molti fans, Al Bano ha deciso di continuare a cantare, tanto che vorrebbe tornare nel 2020 a Sanremo, per quella che sarebbe la sua sedicesima partecipazione.