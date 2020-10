Valentino Rossi positivo al Coronavirus: "Sono triste e arrabbiato"

Valentino Rossi si aggiunge all’elenco corposo di celebrità e sportivi che hanno pubblicamente annunciato di essere risultati positivi al Covid-19. A confermare la notizia è lo stesso Rossi, che ha postato un breve comunicato su Twitter spiegando quanto successo.

“Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene,” ha scritto il campione, “Mi sentivo particolare (sic) debole e avevo una leggera febbre“. Immediata quindi la chiamata al medico, che ha immediatamente richiesto il tampone per Rossi. Valentino spiega che il primo risultato al test rapido PCR è stato negativo, stesso esito ricevuto martedì nello stesso esame, ma – per la risposta al secondo test – ha dovuto attendere il pomeriggio di oggi.

È proprio questo che ha dato purtroppo esito positivo, lasciando pochi dubbi sulla condizione di contagio di Valentino. “Sono chiaramente molto deluso per il fatto che dovrò saltare la gara di Aragon“, continua il campione, spiegando di voler mantenere un atteggiamento ottimista e pieno di fiducia, ma realisticamente pensando che il secondo round di Aragon gli sarà precluso.

“Sono triste e arrabbiato, perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo“, conclude il motociclista, spiegando che nonostante il fatto che il primo test effettuato martedì all’arrivo a Le Mans fosse risultato negativo, aveva comunque scelto di isolarsi ed evitare contatti con altre persone. “Comunque è così, e non posso fare nulla per cambiare la situazione,” scrive Valentino, specificando che gli rimane solo da seguire i consigli del medico nella speranza di guarire al più presto.

Solidarietà verso Valentino dal popolo del web, che si è subito mobilitato per fare i migliori auguri a Rossi facendo salire in cima alle tendenze l’augurio “Forza Vale”. Valentino è solo l’ultimo grande nome dello sport a risultare positivo al Coronavirus, dopo che nomi del calibro di Cristiano Ronaldo, Fabio Fognini, Usain Bolt e Novak Djokovic hanno già nelle scorse settimane contratto il virus.