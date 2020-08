Usain Bolt positivo al Covid-19 dopo la festa di compleanno senza mascherine

Usain Bolt è risultato positivo al coronavirus a pochi giorni dai grandi festeggiamenti in Jamaica per il suo 34esimo compleanno. Il velocista più forte al mondo ha contratto la malattia e dovrà passare le prossime settimane in autoisolamento come conseguenza.

Secondo quanto riportato dai media giamaicani lo sportivo ha eseguito il tampone qualche giorno fa ed ha ricevuto i risultati domenica. Purtroppo tra il tampone ed i risultati venerdì sera c’è stata la festa a sorpresa per il suo compleanno con decine di ospiti, che ora sarebbero tutti a rischio contagio.

La leggenda olimpionica non ha confermato né negato di aver contratto il virus. In un video pubblicato su Twitter, ha solo detto di aver fatto il test in quanto a breve dovrà venire in Europa per lavoro. Inoltre ha aggiunto di non avere alcun sintomo, e che si metterà in autoisolamento nei prossimi giorni. “Sto cercando di essere responsabile, quindi rimarrò in casa per me e per i miei amici”, ha detto Usain.

Il 21 Agosto è stata festa grande per i 34 anni dell’atleta, festeggiamenti che hanno visto tra i partecipanti l’attaccante del Bayer Leverkusen Leon Bailey e la star del cricket Chris Gayle. Video dal party hanno mostrato Bolt intento a ridere, abbracciare, ballare con gli ospiti e a fare anche un discorso al microfono, il tutto senza mascherine in vista né il rispetto di alcun distanziamento.

Se venisse confermata la diagnosi positiva, si tratterebbe della seconda star mondiale dello sport ad aver contratto il virus dopo il tennista Novak Djokovic, risultato positivo a giugno.

La Jamaica conta al momento 1413 casi e 16 morti, con i casi in grande aumento negli ultimi giorni. Dopo aver chiuso i confini a maggio, il Paese era riuscito a mantenere bassa la curva dei contagi ed evitare il lockdown, ma dalla riapertura a Giugno i casi sono aumentati e vedono nelle ultime settimane un picco sempre più alto.