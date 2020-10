Cristiano Ronaldo positivo al covid

Il covid-19 non risparmia nessuno, neanche il giocatore più forte del mondo che gioca attualmente alla Juventus. Ad annunciarlo pochi minuti fa è stata la Federcalcio portoghese. E così, dopo Ibrahimovic, che da pochi giorni è guarito (tampone negativo) ora è la volta dell’asso portoghese.

Cristiano Ronaldo è stato costretto ad abbandonare l’allenamento della nazionale portoghese in quanto è appunto risultato positivo al tampone.

Al momento il fuoriclasse juventino si trova in totale isolamento e non presenta sintomi. Ovviamente il protocollo di sicurezza ha fatto si che i compagni di squadra ieri si sottoponessero a dei test/tamponi di sicurezza in quanto venuti a contatto con Ronaldo, fortunatamente tutti sono risultati negativi.

Sicuramente la Juventus dovrà fare a meno dell’asso portoghese sia per l’esordio in Champions contro la Dinamo Kiev che per la successiva gara di campionato contro l’Hellas Verona. Probabilmente sarà Dybala a sostituire il fenomeno in attacco; anche Morata è ovviamente in ballottaggio.

Così, dopo mezza squadra del Genoa, Ibrahimovic, Duarte e Gabbia per il Milan, Bastoni, Skriniar, Young, Gagliardini e Nainggolan per l’Inter, Elmas e Zielinski del Napoli, Barak e Günter del Verona e Diawara della Roma, anche CR7 dovrà fare i conti con il covid-19.