Zalando e Progetto Quid insieme per una collezione green e inclusiva

La piattaforma e-commerce Zalando e Progetto Quid, brand di moda etica e sostenibile creato da un’impresa sociale, hanno dato vita ad una collezione per le stagioni primavera ed estate. La collaborazione punta a creare sempre più prodotti ecologici da rendere disponibili sulla piattaforma dell’e-commerce.

Zalando ha deciso dunque di supportare Progetto Quid, che è appunto un’impresa che offre lavoro a “persone-soprattutto donne- con trascorsi di fragilità-che trovano in Quid un’occasione di riscatto”, come si può leggere nella presentazione sul loro sito ufficiale.

La collezione creata è composta da 27 capi di abbigliamento, di cui 18 sono stati creati in esclusiva per Zalando su indicazione delle buyer dell’e-commerce che, a proposito della collezione, hanno dichiarato: “Siamo fieri della collezione in collaborazione con Progetto Quid, fatta di capi unici e Made in Italy che nascono da seconde occasioni“.

I capi della collezione sono stati realizzati grazie al recupero di tessuti di eccedenza. Le più prestigiose aziende italiane nel settore della moda e nel settore tessile hanno infatti messo a disposizione stoffe pregiate alle quali è stata donata una seconda vita: un bel parallelismo con la storia delle persone che hanno di fatto creato la collezione.

Proprio queste donne sono state protagoniste del servizio fotografico per presentare la collezione sulla piattaforma e-commerce Zalando; infatti visitando il sito si possono vedere i capi indossati da chi li ha creati nella sede di Progetto Quid, situata nella città di Verona, dove lo shooting è stato svolto.

Per questa estate quindi è da tenere d’occhio questa collezione, che è sia ecosostenibile che inclusiva socialmente. I prezzi vanno da un minimo di 41,99 euro (due bellissime t-shirt bianche realizzate con tessuti organici) ad un massimo di 169,00 euro (un bellissmo trench colore light brown realizzato con poliestere ricilato), oltre ad altri capi favolosi.