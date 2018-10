Web indignato dopo che Chiara Ferragni ha realizzato una edizione limitata d’acqua in vendita a 8 euro

Chiara Ferragni è finita nuovamente nel mirino del web a causa della vendita di una bottiglietta d’acqua da 750 ml al costo di 8 euro.

La nota influencer ha iniziato una collaborazione col marchio francese di acqua Evian, realizzando per loro una serie di bottiglie in edizione limitata che poi sono state appunto messe in vendita per il costo di 8 euro.

I commenti social

Appena sul web sono iniziate a girare le foto delle bottiglie, in edizione limitata, col prezzo di 8 euro alcuni internauti hanno iniziato a condividere sui propri social post che gridano allo scandalo e alla vergona. Ritengono che vendere dell’acqua a un prezzo così elevato sia eccessivo. Addirittura in un post una ragazza mette a confronto la foto delle bottiglie in edizione limitata con la foto di una donna indiana che rovista tra i rifiuti di una discarica.

C’è anche chi è andato a favore della Ferragni, sostenendo che l’acqua Evian ha sempre avuto un costo elevato senza che ci fosse la presenza dell’influencer.

Effettivamente le acque Evian sono considerate acque di lusso, in quanto è l’acqua termale più famosa al mondo, direttamente imbottigliata alla sorgente senza alcun trattamento da parte dell’uomo. L’acqua che sgorga dalla sorgente di Evian les Bain attraverso un lento percorso di filtraggio negli antichi ghiacciai delle alpi francesi acquisisce un bilanciamento dei minerali unico al mondo.

Inoltre quella con la Ferragni non è l’unica collaborazione, infatti sul sito sono presenti altre bottiglie d’acqua in edizione limitata nate dalle collaborazioni con altri noti brand.

Intanto nonostante le numerose critiche che ha ricevuto la Ferragni per questa nuova collaborazione sul sito acquedilusso.it le sue acque sono subito diventate sold out. Sul sito è possibile acquistare un’intera confezione da 6 bottiglie al costo di euro 72,50, ribassando il costo di ogni singola bottiglia a 6 euro.