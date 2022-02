Victoria’s Secret presenta Sofia Jirau, la prima modella con la Sindrome di Down per il marchio

Sofia Jirau è appena entrata nella storia della moda, diventando ufficialmente la prima modella affetta da sindrome di Down a diventare il volto ufficiale di Victoria’s Secret. La 25enne modella e attivista ha annunciato che sarà infatti parte della nuova campagna pubblicitaria del famoso marchio di lingerie americano per la collezione “Love Cloud”.

Non è la prima volta che Sofia collabora con Victoria’s Secret: a febbraio del 2020 infatti la giovane aveva fatto il suo debutto sulla passerella del marchio durante la settimana della moda di New York, poco prima dello scoppio della pandemia mondiale. Nonostante l’ostacolo del Covid-19, la carriera della giovane è stata da allora in continua ascesa.

Sofia ha commentato che posare per Victoria’s Secret è per lei “un sogno che si avvera“, ma sono fioccate le critiche nei confronti del marchio per la scelta della modella. In particolare i commentatori del web hanno detto di essere in conflitto riguardo la campagna, citando la preoccupazione che il marchio stesse sessualizzando un individuo con la sindrome di Down.

Festeggiando la notizia della sua inclusione nella campagna pubblicitaria su Instagram, Sofia ha scritto: “Lo avevo sognato. Ci ho lavorato e oggi è un sogno che si avvera. Finalmente posso dirmi il mio grande segreto: Sono la prima modella di Victoria’s Secret con la Sindrome di Down“. Condividendo una immagine in bianco e nero che la ritrae con il nuovo reggiseno del marchio, la modella portoricana ringrazia tutti i fan che l’hanno supportata nei suoi progetti e Victoria’s Secret per averla vista come una “modella senza limiti“.

La collezione “Love Cloud” è una nuova iniziativa per il noto marchio di biancheria intima, che sta cercando di recuperare la sua credibilità in seguito alla crisi del marchio, accusato di mancanza di inclusività riguardo le taglie e le razze delle sue modelle e di aver presentato per anni una immagine di donna irraggiungibile, creando indumenti pensati solo per l’occhio maschile. Tra le ultime iniziative di Victoria’s Secret iniziative come il primo reggiseno per donne sottoposte a mastectomia, modelle di razze diverse che promuovono la lingerie con diversi toni di pelle, e la scelta della modella transgender Valentina Sampaio.