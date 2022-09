Venezia 79, Matteo Perin ha vestito la modella Valentina Bissoli

Ascolta questo articolo

La 79esima edizione Mostra del Cinema di Venezia è stata la prima, dopo due anni, senza restrizioni legate al Covid. Risultato: i red carpet (a cui finalmente può assistere dal vivo anche il pubblico) sono ancora più sfavillanti e sognanti. Merito delle numerose star, internazionali e italiane, che ogni sera calcano il prestigioso tappeto del Palazzo del Cinema. I loro outfit, naturalmente, lasciano il segno.

Tra gli abiti che ci hanno colpito di più negli ultimi giorni c’è stato quello indossato dall’affascinante modella veronese Valentina Bissoli (già musa di vari brand e fotografi) firmato da Matteo Perin, stilista suo concittadino ormai famoso e richiesto in tutto il mondo, che ancora una volta non ha deluso le attese.

L’abito in questione era in velour blue stropicciato, con spacco e un particolare prezioso sulla spalla (ovvero un accessorio di diamanti). Un capo lungo, elegante e sinuoso ispirato al Rinascimento con twist al 21esimo secolo. Un mood che, come sottolinea Matteo Perin, ben si sposa con quello di una manifestazione importante come la Mostra del Cinema.

Matteo Perin ha già un certo feeling con il mondo dello spettacolo. Negli ultimi anni, infatti, è riuscito a conquistare numerose celebrities internazionali come l’attrice Marisol Nichols (nota soprattutto per la serie tv “Riverdale”), il produttore discografico Clive Davis e una star amatissima del calibro di John Travolta. La collaborazione con quest’ultimo, in particolare, si è dimostrata solida e duratura nel tempo.

Lo stilista realizza capi di lusso su misura non solo per star, ma anche per imprenditori e altri personaggi influenti, in tutto il mondo. Non stupisce quindi che il suo luxury brand sia cresciuto negli ultimi anni: non realizza infatti solo capi di abbigliamento e accessori, ma anche elementi di arredo anche per automobili, yacht e jet privati. Il tutto curato nei minimi particolari e con uno stile rigorosamente Made in Italy.