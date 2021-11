United Colors of Benetton vende hijab unisex nella collezione firmata Ghali

Il marchio di moda United Colors of Benetton ha messo in vendita nella nuova collezione una serie di hijabs unisex. L’indumento è disponibile in vari colori come verde, giallo e rosso, mentre le versioni bianche, nere e monogrammate sono già sold out sul sito ufficiale del brand italiano ed in molti dei selezionati negozi che li avevano messi in vendita.

Realizzati in tessuto elasticizzato con una piccola stampa a contrasto sul lato sinistro che unisce il logo Benetton alla G di Ghali. Il prezzo di vendita è di 29,95 euro e sono disponibili in due taglie, XS-S o M-L. Gli hijabs sono frutto della collaborazione tra United Colors of Benetton ed il rapper italiano Ghali Amdouni per una Capsule Collection “United Colors of Ghali”.

Il rapper milanese 28enne, nato da genitori tunisini, ha presentato la collezione durante l’ultima settimana della moda di Milano, ed ha commentato: “Abbiamo cercato di creare qualcosa di stiloso e comfy, che tutti possano indossare“. Tra gli altri capi della collezione sono presenti anche felpe unisex colorate e riportanti il logo della collection, oltre a pantaloni, zaini e cappelli, ma anche capi per bambini, come tutine e set neonati.

“Lo hijab è un capo unico che ho voluto fortemente. Non c’è stata resistenza da parte dell’azienda per includerlo nella collezione. Quando ero bambino venivo bullizzato a scuola, nessuno mi rappresentava, mentre ora è la normalità“. Il rapper si dichiara stanco di sentire che tutto quanto sia arabo o tunisino sia associato a qualcosa di negativo. “È importante dire che la diversità è un valore aggiunto, è quello che mi rende unico“.

Lo hijab è un velo che copre la testa ed il petto tradizionalmente indossato dalle donne musulmane davanti agli uomini che non sono membri della loro famiglia. Nel 2016 in Iran è nato il movimento “Uomini in Hijab“, nel quale alcuni uomini hanno iniziato ad indossare l’indumento come segno di solidarietà verso le proprie mogli o parenti donne.