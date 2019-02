Una manager offre 40 mila sterline l’anno a chi è disposto a vestirla e seguirla in giro per il mondo

Un’importante offerta di lavoro arriva dal sito di Sewport.com, per chi è appasionato di moda e allo stesso tempo ama vaggiare. Infatti al sito è giunta una mail di un importante amministratore delegato, che ama molto curare il suo look e che cerca un designer disposto a viaggiare con lei, in giro per il mondo, disposto a diegnare e realizzare degli abiti unici, pensati apposta per lei.

La donna ha spiegato che viaggia molto sia per piacere che per lavoro e che osservando la sua agenda per i prossimi 12 mesi sono previsti viaggi da Dubai all’America del Nord, dall’Australia all’Inghilterra. Quindi cerca un designer disposto a viaggiare senza esitazioni, è consapevole dell’enorme richiesta che sta facendo, soprattutto per i candidati con famiglia e fidanzati o mariti.

L’offerta

La donna cerca una persona giovane con idee fresche, ma allo stesso tempo le piacerebbe che il candidato avesse almeno cinque anni di esperienza, nel settore della moda. Lo stipendio è di circa 40 mila sterline all’anno, compreso di 28 giorni di ferie e giorni di malattia. Mentre le spese per il vitto, alloggio e viaggio saranno completamente a carico della manager. Anche gli strumenti e i materiali, che il candidato dovrà provvedere a portare, saranno pagati come extra.

Ma la manager avvisa che non sarà affatto un lavoro facile, in quanto potrebbero esserci delle settimane particolarmente stressanti, dove il candidato potrebbe lavorare anche fino a 50 ore settimanali. In compenso, però, potrebbero esserci anche settimane più leggere, dove non ci sarà bisogno di lavorare molto, basterà un impegno di circa 10 ore settimanali.

Infine, ci tiene a sottolineare che chi accetterà la sua offerta, oltre allo stipendio, potrà beneficiare anche di altri vantaggi come la cucina raffinata, la possibilità ad accedere ad eventi esclusivi e molto prestigiosi ed avrà la possibilità di girare il mondo.