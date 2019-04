Tendenze jeans per questa primavera: quali scegliere e cosa abbinare

Il jeans è uno di quei capi che non manca mai nell’armadio di tutte le donne di ogni età; è un passpartout per ogni look, in quanto cambiando i vari accessori può essere indossato in vare occasioni. Oramai in commercio se ne trovano di vari modelli, in grado di accontentare ogni gusto e di adattarsi ad ogni fisicità.

A dare un consiglio su quale acquistare ci pensano le fashion blogger di The Fashion Mob; Francesca Romana Capizzi, Ida Galati, Nadia La Bella e Fabrizia Spinelli, sono giovani ragazze con età comprese tra i 32 e 53 anni, con gusti diversi, ma che condividono la passione per la moda.

Quali jeans scegliere e a chi stanno bene

Le fashion blogger per questa primavera ritengono che i jeans più di tendenza siano i modelli skinny e quelli larghi sul fondo chiamati flared bell bottom jeans.

Prima di acquistarli però, bisogna tenere bene che gli skinny non stanno bene a tutte le fisicità, in quanto sono particolarmente aderenti e quindi mettono in evidenza possibili difetti alle ginocchia e ai polpacci. Infine, questo tipo di jeans è particolarmente indicato sia per le ragazze alte che a quelle di statura più piccola; in quest’ultimo caso, però, devono arrivare fino al malleolo. Per quanto riguarda il denim a campana, al contrario di quanto pensano in molti, questo tipo di jeans slancia molto la figura.

I jeans a vita alta, oltre ad essere una caratteristica di tendenza di questo periodo, rendono la figura più snella, in quanto contiene pancia e fianchi, oltre che dare l’illusione delle gambe più lunghe. Chi ha un sedere un pò piatto dovrebbe acquistare dei jeans a vita bassa con tasche posteriori lavorate che partono dal lato b e scendono fino alle gambe.

Per la scelta del colore, la tendenza di questa primavera predilige i modelli dai colori molto chiari, da abbinare magari con decolletè con tacchi alti e super colorate. Se si è alte, si può optare anche per delle ballerine a punta o per delle sneakers a fiori e dai colori fluo.