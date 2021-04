Sneakers, i 4 modelli must have di questo 2021

Quale donna non possiede almeno un paio di sneakers nel proprio guardaroba? Comode e confortevoli ci sostengono e ci accompagnano nella vita di tutti i giorni ma non sono soltanto questo, oggi le sneakers hanno conquistato un ruolo più alto, rispetto a delle semplici scarpe da attività fisica, bruttine e che passano inosservate, si sono evolute per essere abbinabili sia a look casual che con i look più classici.

Le sneakers dettano le mode e le tendenze del momento, dallo streetwear alle passerelle delle migliori firme. Con i molteplici modelli e le fantasie più stravaganti fanno venire voglia di collezionarle tutte. Ma sono 4 i modelli più in voga e gettonati di questo 2021, vediamoli insieme.

I 4 modelli di sneakers di cui non potremo fare a meno questo autunno sono: le sneakers retrò, come le “old school” di Vans o “La Stan Smith” di Adidas, che ci riportano indietro nel tempo, negli anni 80, e riescono a dare un tocco vintage al nostro outfit.

Le sneakers eco-sostenibili, sempre più di tendenza sono le scarpe eco-sostenibili, realizzate con materiali in ecopelle, spesso plastiche e tessuti riciclati, e con metodi etici e nel rispetto dell’ambiente. Alcuni esempi sono le sneakers dei marchi Nae Vegan, Veja, Ecoalf e le italiane Wao.

Le sneakers alte, quelle alte fino alla caviglia, sono il trend più gettonato di questa primavera. Possiamo trovarle in ogni vetrina ed in ogni collezione, dall’abbigliamento low cost, come quelle in bianco o in nero di Bershka con un piccolo plateau, dallo storico marchio Converse con le sue “Run Star Hike”, all’alta moda come quelle di Dior.

Le running sneakers, ovvero scarpe da corsa o scarpe sportive per eccellenza, rivisitate con colori sgargianti, come le “Cross Trainer” di Puma, o rialzate da un platou o una zeppa, come le “Asics Jolt 2“.