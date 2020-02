Skechers sta per lanciare le scarpe a tema Sailor Moon

Il brand americano Skechers è una delle più grandi aziende produttrici di scarpe sportive per uomo, donna e bambini dopo Nike e prima di Adidas. Per la sua nuova versione della famosa silhouette D’Lites Airy 2.0 ha deciso di creare un nuovo design basato sul manga e anime giapponese Sailor Moon creato da Naoko Takeuchi all’inizio degli anni novanta che prende il nome dalle divise alla marinaretta indossate dalle cinque protagoniste.

Le scarpe sono ispirate ai colori che caratterizzano le cinque guerriere perciò il modello Sailor Moon ha i colori rosa scuro e blu che rappresentano il suo essere la guardiana dell’amore e della giustizia, mentre quelle di Sailor Mercury sono blu chiaro e scuro a raffigurare l’acqua e la saggezza. Sailor Mars che difende il fuoco e la passione ha come colori il viola e il rozzo, invece Sailor Jupiter paladina del tuono e del coraggio ha il rosa e il verde e Sailor Venus protettrice dell’amore e della bellezza ha il blu scuro e il giallo.

Tutti i modelli di queste serie hanno due caratteristiche comuni: per l’allacciatura al posto delle stringhe classiche hanno dei grandi nastri di raso bianchi brillanti e inoltre il simbolo del pianeta di riferimento di ciascuna delle Sailor è ricamato sulla linguetta frontale della calzatura.

La notizia triste per noi italiane è che la serie di sneakers in edizione speciale Sailor Moon x Skechers è un’esclusiva realizzata per il mercato asiatico limitatamente a Singapore e dovrebbe uscire a fine Gennaio 2020 presso i concept store Skechers presenti lì ma speriamo che arrivino presto anche in Europa per accontentare anche le altre fans dato che non si potranno acquistare neanche on-line.

Nell’attesa ci si può comunque fare un regalo cercando le varie linee di t-shirt a tema Sailor Moon degli anni ’90 o Sailor Moon Crystal che è il remake del 2014.