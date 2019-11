Sisters Market: Belen e Cecilia Rodriguez vendono i loro abiti per beneficenza

Presso Rue des Mille POP – UP Space in Via Borgonuovo n°1 a Milano, dal 23 al 25 novembre dalle ore 10 alle 19 sarà possibile acquistare vestiti provenienti dagli armadi delle showgirls argentine, le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez, al Sisters Market.

Belen Rodriguez è una showgirl argentina che vive e lavora in Italia da ormai più di 10 anni. Inizialmente lavora nel campo della moda per poi approdare in televisione grazie al successo che deriva dalla sua partecipazione al reality “L’Isola dei Famosi”. Quando è all’apice del successo arriva in Italia anche la sorellla minore Cecilia che intraprenderà la carriera della sorella maggiore.

Le due sorelle, unitissime e affiatatissime, hanno deciso di organizzare l’evento Sisters Market in collaborazione con ADMO ed i proventi dell’ iniziativa andranno al Centro Maria Letizia Verga di oncoematologia pediatrica presso l’ospedale San Gerardo di Monza.

ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, è un associazione nata nel 1990 e che oggi conta più di 450.000 donatori. E’ nata con lo scopo di informare e sensibillizare sull’importanza delle donazioni e del trapianto di midollo osseo, e di come siano fondamentali per combattere le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue.

Come anticipato i proventi andranno al Centro Maria Letizia Verga di oncoematologia pediatrica presso l’ospedale San Gerardo di Monza.che da molti anni rappresenta un punto di riferimento nazionale per la cura delle leucemie ed emopatie del bambino e dell’adolescente.

Si tratta di un’iniziativa lodevole dove oltra a farvi un regalo personale acquistando per se o per gli immintenti regali natalizi si potrà anche fare del bene. Inoltre sarà possibile incontrare le sorelle Rodriguez sabato 23 novembre dalle ore 15.00 come hanno riportato le dirette interessate sui loro profili social dando appuntamento ai loro followers e mostrando un pò del dietro le quinte dell’allestimento dell’evento.