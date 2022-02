Siggi veste i concorrenti di MasterChef Italia

L’undicesima edizione di MasterChef Italia (in onda ogni giovedì, in prima serata, su Sky e in streaming su NOW) si avvicina pian piano al suo rush finale e noi ovviamente non vediamo l’ora di scoprire chi alla fine riuscirà ad avere la meglio, tra prove ardite e sfide impegnative che si trasformano quasi sempre in piatti che ci fanno immancabilmente venire l’acquolina in bocca (e che ben pochi di noi riuscirebbero a replicare nella propria cucina).

Però una domanda scatta spontanea: avete mai fatto caso ai grembiuli che indossano i concorrenti? Sicuramente si, dato che sono diventati una inconfondibile nota di stile per l’amato cooking show, tanto che molti di noi vorrebbero tanto averne uno uguale. Ebbene, sappiate che a realizzarli è Siggi Group, azienda vicentina leader nell’abbigliamento professionale, che è partner consolidato di MasterChef Italia sin dalla prima edizione (quindi da ben undici anni).

Il grembiule ha un ruolo fondamentale in cucina (come ben sanno coloro che passano ore davanti ai fornelli, per professione e/o passione) e deve avere determinati requisiti, non solo estetici, ma anche di comfort e sicurezza. Atelier Siggi, ovvero il reparto aziendale dedicato alla creazione e progettazione delle varie collezioni, è particolarmente attento ad ogni minimo particolare. Non è quindi un caso se Siggi è diventato un punto di riferimento per il settore dell’Horeca e non solo.

Siggi è pronta anche a tornare nei punti vendita con tante nuove proposte: si va da giacche cuoco innovative a delle eleganti polo chef, fino a modelli che richiamano la poesia di Dante. Il brand, infatti, nel 2022 ha intenzione di omaggiate il sommo poeta in occasione dei settecento anni dalla morte.

E non è finita qui: perché dovete sapere che l’abbigliamento professionale Siggi è anche Curvy Approved. Questo significa che realizza fit adatti per tutte le taglie, con una particolare attenzione alla valorizzazione della femminilità.