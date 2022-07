Siggi si ispira a Dante per le sue giacche da chef

Ascolta questo articolo

Il 14 settembre 1321 moriva, a Ravenna, Dante Alighieri. Le celebrazioni per questo 700° anniversario si sono viste da diverse parti e hanno coinvolto praticamente tutti i settori, compreso quello della moda. Ci sono poi brand come Siggi che hanno deciso di continuare a rendere omaggio al Divin Poeta anche nel corso del 2022. Come? Dedicandogli una capsule collection.

Ricordiamo (per coloro che non lo sapessero) che Siggi Group è leader nel mondo dell’abbigliamento da lavoro e veste anche gli chef (come dimenticare, tra l’altro, la sua ormai storica collaborazione con il programma MasterChef?). Quindi ecco comparire, tra le sue proposte di quest’anno, anche le giacche da chef Dante e Beatrice, per lui e per lei. Questi capi, pensati per la linea Siggi Horeca, sono disponibili non solo nei classici bianco e nero, ma anche in grigio e sabbia (per ogni mood ed esigenza, magari legata al locale in cui si lavora).

Vi state chiedendo se queste giacche celebrano la poesia dantesca solo con il loro nome? La risposta è: assolutamente no. Su entrambe, infatti, è possibile leggere dei celebri versi di Dante, ricamati all’altezza del risvolto del polso sinistro. Sulla giacca Dante (ovvero quella da uomo) troviamo scritto il verso “l’amor che move il sole e l’altre stelle”. Invece per Beatrice (la giacca per chef donna) non si poteva che scegliere un verso come “donne ch’avete intelletto d’amore”.

Che dire: il mood scelto da Siggi è indubbiamente quello romantico, che sicuramente sarà di ispirazione agli chef che indosseranno questi capi speciali. D’altra parte anche al cucina è arte, che può diventare pura poesia (naturalmente condita con una certa abilità e professionalità).

Se per caso siete degli chef e vi piacerebbe indossare una di queste giacche, oppure vorreste regalarla a una persona cara che fa questo lavoro, avete modo di acquistarla nei vari rivenditori Siggi in giro per l’Italia oppure sugli store digitali che vendono i prodotti del brand.