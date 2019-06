Saldi estivi 2019: parte il countdown in tutta Italia

Come ogni anno sta per arrivare l’appuntamento con i saldi estivi, che favoriranno le famiglie negli acquisti grazie agli sconti applicati dai commercianti. Tranne per poche eccezioni, i saldi estivi avranno inizio il 6 Luglio, anche se, molti negozi hanno già iniziato ad applicare promozioni e sconti.

La scelta dei commercianti di anticipare gli sconti di fine stagione è dovuta per il Codacons ad un Maggio assolutamente nero per il commercio. Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi ha dichiarato: ” Il maltempo che tra aprile e maggio ha imperversato in diverse zone del paese ha avuto effetti diretti sulle abitudini di acquisto dei consumatori. Il ritardo della stagione estiva ha quindi spinto le persone a rimandare gli acquisti per l’estate, provocando una riduzione degli affari del 30%.

Il calendario dei saldi

Come suddetto i saldi estivi variano da regione a regione. In quesi tutta Italia avranno inizio sabato 6 Luglio, tranne in Liguria e Sicilia che partiranno il 1° Luglio e in Basilicata il 2 Luglio. La data di fine dei Saldi si aggira in quasi tutte le regioni per il 30 Agosto, ma saranno prolungate fino a Settembre in: Basilicata (2 Settembre), Calabria (1 Settembre), Marche (1 Settembre), Sicilia (15 Settembre) e Puglia (15 Settembre). A chiudere in anticipo i saldi estivi saranno invece: Lazio, Liguria e la provincia autonoma di Bolzano.

Ovviamente oltre ai negozi fisici sarà possibile usufruire dei saldi anche sugli e-commerce online, per chi non avrà voglia di girovagare per la città con il caldo.

Istruzioni per i saldi

Il Codacons come ogni anno ricorda le regole basilari da ricordare durante gli acquisti. Prima di tutto è essenziale conservare gli scontrini dopo ogni acquisto per effettuare resi o cambi. Inoltre, le norme prevedono che sia presente sul prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto che sarà applicato.

I consumatori devono diffidare da sconti oltre il 70% e verificare che i saldi siano applicati su prodotti della stagione in corso e non su rimanenze di magazzino delle precendenti collezioni. E’ inoltre importante qualora si noti il mancato rispetto delle regole rivolgersi alle autorità.