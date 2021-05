Pull&Bear lancia il kit per disegnare da sé scarpe ed accessori

Pull&Bear X Posca, è l’ultima trovata del marchio spagnolo di abbigliamento ed accessori giovanili e low cost. Il famosissimo ed amatissimo marchio di moda low cost Pull&Bear, appartenente al gruppo Inditex, collabora con i celebre marchio di pennarelli indelebili Posca per creare una collezione divertente e creativa, dove ogniuno può disegnare e decorare i propri accessori a proprio piacimento.

Questa nuova collezione è rivolta sia agli uomini che alle donne e comprende scarpe e borse completamente bianche, le quali sono vendute insieme ad un kit di pennarelli Posca. Il kit permette di disegnare, decorare e rifinire dettagli o disegni su questi accessori bianchi, come se fosse una tale sulla quale esprimere la propria creatività ed il proprio stile; il limite è solo ciò che la nostra fantasia ci permette.

Per quanto riguarda le sneakers, si tratta di un modello unisex che tutti possiamo indossare, sono realizzate in similpelle, in uno stile retrò, ed ovviamente sono completamente bianche. Il kit di pennarelli invece include quattro pennarelli Posca dei colori: nero, rosso, blu e giallo. Le sneakers più il kit sono vendute per 39,99 €.

Per quanto riguarda la borsa, invece, si tratta una borsa femminile a spalla con una piccola tracolla, in stile anni ’90, anch’essa è realizzata in similpelle ed è completamente bianca. Anche la borsa viene venduta con il kit che include i quattro pennarelli ed il prezzo del kit è di 29,99 €.

Molti artisti hanno già preso parte a questa simpatica iniziativa, creando le proprie decorazioni ed i propri motivi sulle sneakers e sulla borsa Pull&Bear e postando poi i propri capolavori online, creando delle vere e proprie tendenze di stile. Alcuni di questi artisti sono: Mark Malarko, Yeye Weller e Aga Gieko. Visto l’entusiasmo e la calorosa partecipazione dei clienti di Pull&Bear, il marchio ha deciso di lanciare sui propri social un concorso di disegno, per regalare ai propri followers dei kit personalizzabili.