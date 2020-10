Pantaloni di velluto, trend autunno/inverno 2020/2021

Arriva la stagione autunnale, e poi quella più fredda invernale, cosa può esserci di più caldo, comodo e confortevole dei pantaloni in velluto? Dopo tanti anni tornano di moda i modelli in velluto per quanto riguarda pantaloni, tute, salopette e pantaloncini in versione bermuda. I pantaloni in velluto sono tornati prepotentemente di tendenza grazie alle sfilate autunno/inverno dei brend più desiderati.

Li abbiamo infatti visti in tutte le forme e colori ed abbinati nei modi piu disparati; adesso sono un must have per questo autunno/inverno. I modelli presentati nelle passerelle sono a vita alta, di ampia vestibilità e materiale in velluto. Che sia a coste verticali oppure in tessuto interamente in velluto, i pantaloni questo autunno/inverno risplendono e luccicano ad ogni nostro passo, dando a chi li indossa morbidezza e comfort ma senza rinunciare a classe ed eleganza.

Nelle passerelle di tutto il mondo ne abbiamo visti in svariate nuance e modelli, adatti sia ai look più classici che ai look più casual. Vediamo alcuni esempi da imitare subito. Di grande tendenza i pantaloni di Miu Miu, in velluto nero lucido, ampi a palazzo, con vita alta e dettagli gioiello luccicanti come fibbie o bottoni. Desideratissimi i pantaloni in velluto Levi’s, color blu notte ma più casual e meno lucidi, slimfit lungo la coscia per finire a zampa.

Molto eleganti i Pantaloni a palazzo per Tod’s, color nocciola a coste larghe, adatti per un outfit da ufficio, da abbinare magari ad una blusa bianca. Molto laghi e dal color tabacco scuro invece i pantaloni Weekend Max Mara, creati in velluto di puro cotone. Per finire i pantaloni Brunello Cucinelli, in uno splendido color rosa antico, larghi ed a vita alta, per un confort assicurato. Ecco alcuni consigli su come abbinare bene i pantaloni di velluto in base alle occasioni.

Per i look casual si possono abbinare i pantaloni in velluto color nude o nocciola con pullover o giacche morbide, oppure dei simpaticissimi bermuda in velluto abbinati con t-shirt bianche e giacche, anch’esse in velluto. Per un look da sera più sofisticato si possono abbinare i pantaloni in velluto, meglio se neri e luminosi, con una blusa morbida e dal tessuto lucido quale seta o raso; da non dimenticare per finire le décolleté tacco a spillo, che donano slancio ed eleganza senza tempo.