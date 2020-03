Nuova collezione di Charlotte Olympia per Puma

La Puma, noto marchio tedesco di abbigliamento e articoli sportivi, in collaborazione con Charlotte Olympia, noto marchio di scarpe e accessori di lusso britannico, hanno lanciato una nuova collezione sportswear, ispirata al mondo del pugilato, al glamour e alla vecchia Hollywood. La capsule collection che ne risulta rispetta lo stile sportivo che contraddistingue la Puma, ma con un tocco super femminile e luxury tipica della Charlotte Olympia.

Nello specifico, la casa di moda britannica, fondata nel 2008, si è sempre distinta in tutte le sue collezioni per un design molto sexy e giocoso, con particolare attenzione per i dettagli, senza dimenticare i tre elementi che hanno reso identificativo il marchio, come la stampa leopardata, la piccola ragnatela e il muso di un gattino.

Le sneakers della nuova collezione hanno una palette di colori appariscente, con dettagli di paillette e in metallo, ma non mancano anche modelli in vernice nera e cuciture in rosso. La giacca sportiva diventa leopardata, così come gli shorts che in aggiunta presentano anche delle frange sul bordo inferiore. Anche i crop top hanno l’oramai iconica stampa leopardata, ma ci sono anche alcuni modelli che presentano la caratteristica ragnatela della casa di moda britannica, sulla schiena.

All’interno della collezione non mancano inoltre T-shirt, felpe, pantaloni della tuta, leggings e abiti aderenti. Per quanto riguarda gli accessori della nuova capsule collection, sono stati realizzati un marsupio in nappa, una shopper due in uno, un bucket hat reversibile, un berretto e una visiera, anche questi in stampa leopardata tono su tono.

Per la Puma x Charlotte Olympia è stata scelta una testimonial d’eccezione, la modella Alice Dellal, sorella minore della fondatrice della casa di moda britannica. La nuova collezione è disponibile dal 6 marzo sul sito della Puma, nei Puma Store e in tutti i negozi sportivi al dettaglio autorizzati.