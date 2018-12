Notte al gelo davanti al negozio Nike a Milano: gente disposta a tutto per un paio di scarpe griffate

Una folla di ragazzi ha dormito davanti al negozio della Nike a Milano in via Statuto 18, sono stati disposti a tutto per un paio di scarpe. Addirittura c’è chi si è portato dietro un paio di coperte, plaid pesanti, dei guanti, delle sciarpe e dei cappelli per superare la notte al gelo in attesa che il negozio aprisse per acquistare le tanto attese colorways al prezzo di 170 euro.

La coda ha iniziato a formarsi nella serata di martedì 18 dicembre e alle 8.00 di mattina continuava ad arrivare gente, il negozio solitamente apre alle 10.00 e tutti erano in attesa per acquistare le Off-White x Nike Air Force 1 “Black” e “Volt”.

Il profilo ufficiale Instagram NikeLab ST18 Milano, ha riportato le tante stories degli utenti in attesa davanti al negozio al buio e al gelo. Il noto marchio sportivo Nike non è nuovo a creare dei modelli speciali in edizione limitata, il nuovo modello Nike off White è stato messo in vendita nella mattina di mercoledì 19 dicembre 2018 alle 10.00 nello Store della Nike a Milano, in zona Moscova.

L’esclusività di questo modello non è solo per l’edizione limitata o nella difficoltà di aggiudicarsi in tempo un paio di scarpe ma anche perché queste calzature sono disegnate da Virgin Abloh, un famoso designer.

La folla si è formata poco più di 24 ore prima dell’inizio delle vendite, gli aspiranti compratori si sono accampati vicino al negozio con plaid, sciarpe, cappelli, bevande calde e coperte termiche nella notte tra martedì e mercoledì a Milano. Tra questi non ci sono solo gli appassionati di moda ma anche dei collezionisti e persino degli acquirenti che avevano intenzione di rivendere le scarpe a prezzi maggiorati.

Questa folla di gente in attesa di acquistare un prodotto commerciale non è una situazione inedita ma ci sono stati già altri episodi come quello per l’acquisto di iPhone e altri prodotti Apple. In occasione dell’uscita del nuovo modello di scarpe Nike off White, la ressa è stata del tutto pacifica nonostante il freddo e alcuni disagi.