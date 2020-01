Nascono le "Adidas Captain Tsubasa" un paio di scarpini dedicati al cartone giapponese "Holly e Benji"

Adidas, una delle più grandi aziende di abbigliamento sportivo e soprattutto calcistico, metterà in vendita a breve sul mercato internazionale una speciale scarpa da calcio denominata “Adidas Captain Tsubasa”.

E’ la prima volta che questo marchio dedica una calzatura al manga sportivo giapponese, divenuto poi un anime che è meglio noto in Italia con il titolo di “Holly e Benij – Due fuoriclasse” ed è attualmente riproposto su Italia 1 in un remake con il titolo originale.

Non è un’edizione mai vista perché circa 18 mesi fa l’ex nazionale tedesco Lukas Podolski, che ora sta finendo la sua carriera giocando per la squadra giapponese Vissel Kobe, aveva già indossato due diversi scarpini fatti su misura chiamate le “Adidas X Captain Tsubasa”. Le calzature su cui sono raffigurati Oliver Hutton (Captain Tsubasa) e Mark Lenders (Hyuga Kojiro) hanno riscosso molto successo tra i fan del manga e in molti sperano di vedere raffigurati anche altri personaggi come Benjiamin Price, Tom Becker e Bruce Harper.

Questi scarpini “Adidas Captain Tsubasa” saranno in vendita a breve sul mercato di fascia alta e si basano sul modello “Adidas X” proponendo però alcune particolarità appositamente per renderli una linea unica quasi per collezionisti. Infatti presentano un design grafico unico e luminoso per mettere in evidenza il più possibile i disegni dei personaggi; inoltre combineranno tutti i colori già disponibili, dal rosa al nero, arrivando fino al “Flash Orange”. Il modello, come tutte le Adidas, sarà disponibile nella versione con lacci o senza.

Il manga Captain Tsubasa si è meritato questo omaggio sicuramente per la sua notorietà dovuta alle cinque serie manga (diffuse in Italia da star Comics), di cui le prime tre sono state trasformate in anime per la tv e in 5 film, ma anche per aver ispirato ed avvicinato al mondo del calcio numerosi calciatori famosi come Hidetoshi Nakata, Fernando Torres, Thierry Henry, Alexis Sánchez e i nostri italiani Gennaro Gattuso e Alessandro Del Piero.