Nasce Zara Beauty, il marchio spagnolo entra nel mondo della cosmesi

Arriverà il 12 maggio e sarà disponibile negli Store Zara ed online sul sito ufficiale Zara.com, si tratta della prima collezione make up del marchio spagnolo, con già in attivo diverse produzioni commerciali, quali: abbigliamento, accessori e tessuti per la casa, calzature e fragranze, e che ha deciso di ampliare ancora di più il proprio marchio.

Così come per le fragranze, anche i prodotti make up saranno disposti in appositi stand nei normali Store di Zara, qui potremo trovare cosmetici di ogni tipo, per un make up completo: dal viso, alle unghie alla skincare. La nuova linea di prodotti di bellezza è creata in collaborazione con la make up artist ed influenzer britannica, Diane Kendal.

Si tratta di una linea etica ed eco-friendly: questi nuovi prodotti a marchio Zara infatti sono creati in rispetto della salute, nostra e del pianeta, e per questo sono completamente vegani ed il loro pack è in vetro riciclabile; questo pack in vetro è stato pensato per essere riutilizzato e riempito con nuove “ricariche” dei prodotti beauty, che saranno anch’esse vendute negli Store.

In poche parole ogniuna di noi potrà tornare in negozio a farsi riempire il barattolino vuoto. Inoltre la nuova linea è etica ed inclusiva: è pensata per includere ogni tipo di donna, dall’età al colore della pelle; infatti lo slogan di questa nuova collezione è: “There is no beauty, only beauties“, ovvero: “Non c’è una bellezza, solo bellezze“.

I prezzi dei nuovi prodotti variano dai 6 € ai 22 €, si tratta quindi di una linea make up di fascia low cost, mentre le ricariche dei prodotti, che andremo ad acquistare per sostituire quelli terminati, hanno un prezzo che parte dai 4€. Sul sito online del marchio Zara, nella sezione beauty, si possono vedere alcuni make up realizzati dall’artista Diane Kendal con questi nuovi prodotti; inoltre Zara.com offrirà il servizio di prova virtuale, dove, tramite un programma, potremo provare le colorazioni sul nostro viso.