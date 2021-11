Muore a 41 anni Virgil Abloh, direttore artistico di Louis Vuitton e fondatore di Off-White

Il mondo della moda è sconvolto in queste ore dall’annuncio della morte di Virgil Abloh, direttore artistico del marchio di alta moda Louis Vuitton. Il prodigio della moda, che ha fatto la storia come il primo direttore artistico di colore del marchio, aveva solo 41 anni, e lottava in privato dal 2019 contro una rara forma di cancro, un angiosarcoma cardiaco.

“Siamo tutti shockati da questa terribile notizia. Virgil era non solo uno stilista geniale, un visionario, ma era anche un uomo con una bellissima anima e grande saggezza”, commenta Bernault Arnault, direttore esecutivo di Louis Vuitton, un un comunicato ufficiale. “La famiglia LVMH si unisce a me in questo momento di grande lutto, e manteniamo tutti nei nostri pensieri i suoi cari dopo la perdita del marito, fratello, padre e amico“.

Nato il 30 settembre del 1980 a Chicago da genitori di origine Ghanese, Virgil è cresciuto in Illinois e nnostante non avesse studiato da stilista, ha imparato il mestiere dalla madre sarta. Nel 2003 conseguì una la laurea in ingegneria civile presso l’Università del Wisconsin, dove conobbe il futuro rapper Kanye West, con il quale ha collaborato a lungo nel corso della carriera in diversi progetti artistici.

Nel 2009 i due divennero insieme stagisti presso Fendi, e 2011 fu direttore artistico per l’iconico album rap “Watch the Throne.”, una collaborazione Jay-Z e West. Nel 2018 approdò a Louis Vuitton. Risale invece al 2013 la fondazione dell’iconico marchio di streetwear Off-White, mentre fu nel 2018 che Louis Vuitton lo scelse per capitanare la linea “ready wear” maschile.

“Per oltre due anni, Virgil ha coraggiosamente combattuto una forma rara ed aggressiva di cancro“, legge un comunicato postato in contemporanea nel suo profilo Instagram ufficiale, in quello di Louis Vuitton e di Off-White. “Ha scelto di sopportare questa battaglia privatamente dalla sua diagnosi nel 2019“. Sopravvivono ad Abloh la moglie Shannon Sundberg, conosciuta al liceo e sposata nel 2009, ed i due figli della coppia.