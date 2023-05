Met Gala 2023, l’evento glamour dell’anno

Quest’anno il Met Gala, l’evento più fashion dell’anno, ha visto una sfilata sul red carpet di grandi vip, come Pedro Pascal che ha sfoderato tutto il suo charme, con i pantaloncini corti ha portato un’aria di novità! Rihanna risplende con il suo pancione circondata da camelie bianche nel suo splendido abito, così come l’ex campionessa di tennis Serena Williams, in dolce attesa. Jared Leto ha spiazzato tutti vestendosi come un enorme gatto bianco in onore di Karl Lagerfeld e del suo amato felino, la serata era proprio dedicata al genio iconico della moda scomparso.

Tra i grandi artisti presenti la vincitrice dell’Oscar Michelle Yeoh nel suo splendido abito bianco, la Mercoledi Addams Jenna Ortega invece si è presentata nel suo stile goth con guepiere nera e abito a strascico con rilucenti riflessi dorati ed anfibi, molto vittoriano, Kim Kardashian più sobria del solito ricoperta di perle dorate, J Lo era risplendente di seta rosa e nera.

Florence Pugh di Hawkeye di bianco vestita, in maison Valentino di cui è testimonial. Portando un cappello molto particolare di piume! Assolutamente chic !Nicole Kidman ha riciclato un abito Chanel indossato vent’anni fa, anche Cara Delevigne splendida come al solito dopo la sua rinascita dopo la rehab, Penelope Cruz ha scelto un abito del 1988.

Anne Hathaway ha lasciato tutti di stucco vestita con le spille da balia della maison Versace, Bradley Cooper molto sobrio, come Roger Federer vestito Dior, impagabile come agli Oscar Bill Nighy (Con Anna Wintour), sorprende Taika Waititi il regista di Jojo Rabbit e Thor Love and Thunder con una vestaglia di seta grigia, indossando le perle.

James Mc Avoy assolutamente rilucente, Baz Luhrmann In Thom Browne ha indossato gonna e pantaloni insieme! Assolutamente trendy! Pierce Brosnan in smoking, assoluto charme! Cosi come Hugh Jackman in Ermenegildo Zegna, un sogno! Rami Malek ha scelto il bianco sopra con pantalone nero: Prada! Una serata favolosa che rimarrà negli annali della moda!