Met Gala 2023: chi saranno i possibili ospiti?

L’evento è stato creato per la prima volta dalla direttrice Eleanor Lambert nel 1948, ed è uno degli eventi di moda più importanti. Infatti, tutti gli stilisti, modelli, attori e cantanti più noti si riuniscono per festeggiare l’apertura di una nuova mostra di moda al Metropolitan Museum of Art di New York. L’evento si svolge sempre sotto il patrocinio della rivista statunitense Vogue, dal 1995 sotto la dirigenza di Anna Wintour.

L’evento di moda più atteso dell’anno si svolge da sempre il primo lunedì del mese di maggio che quest’anno cade proprio il 1° maggio 2023. Il luogo è sempre lo stesso, ovvero, il Metropolitan Museum of Art di New York.

Il tema della serata e i presentatori dell’evento

Uno dei fattori più temuti dell’evento è proprio il tema. Ogni anno gli invitatiportano sul red carpet look stravaganti e indimenticabili. Quest’anno per ricordare una grande figura di riferimento nel mondo della moda, il tema sarà in memoria dello stilista Karl Lagerfeld, scomparso nel 2019: Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. Si celebrerà il lavoro dello stilista ed è possibile che vedremo molto Chanel ma anche molto Fendi (di cui Lagerfeld era direttore dal 1965 in poi).

I conduttori della serata saranno Anna Wintour, che conduce il Met Gala dal 1995, con accanto le attrici Michaela Coel e Penélope Cruz, la leggenda del tennis Roger Federer e la cantante Dua Lipa.

Possibili ospiti della serata

Gli ospiti saranno circa 600, alcuni dei quali sono inseriti all’interno di una particolare lista, chiamata special guest, al suo interno ci sono i nomi delle star più prestigiose al mondo che sono ormai ospiti fissi dell’evento. Secondi alcuni pettegolezzi, tra gli invitati ci sono nomi tanto attesi come Zendaya, Beyoncé, Selena Gomes, e Rihanna in dolce attesa del secondo figlio. Non solo, ci sarà l’iconica Lady Gaga, Timothée Chalamet, Miley Cyrus, Cardi B e molti ma molti altri. Tra le top model, invece, non mancheranno le preferite da Kaiser Karl, ovvero, Cara Delevingne a Claudia Schiffer e anche le muse di Chanel tra cui Lily-Rose Depp.

Si dice, inoltre, che Anna Wintour abbia disinvitato tutte le Kardashian dall’evento. Pare essere, però, non vero; potrebbe partecipare solo Kim Kardashian (che l’anno scorso aveva fatto scandalo indossando l’iconimo abito di Marilyn Monroe).