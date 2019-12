McDonald’s lancia un’inedita collezione d’abbigliamento fast fashion

Dopo hamburger e patatine, McDonald’s si lancia anche nel mondo della moda. Per farlo, il colosso che rappresenta in tutto e per tutto la filosofia del fast food Made in Usa, ha già creato una serie di 20 capi di abbigliamento e gadget che riprendono il celebre oltre che inconfondibile marchio della Grande M.

La collezione disponibile per tutto l’anno sul sito di e-commerce di McDonald’s Golden Arches Unlimited, è stata innanzitutto pensata con una serie di articoli ispirati alle prossime festività natalizie. A spiccare è senza dubbio il maglione verde a fasce rosse, su cui viene ripetuto il simbolo giallo della catena di ristoranti sparsi in tutto il mondo.

Oltre al Christmas sweater, i fan del brand potranno orientarsi anche tra altri capi come felpe, t-shirt, spille, shopper in tela, quaderni, accessori di vario genere come le palline da appendere all’albero di Natale, ombrelli e il berretto bianco con pon-pon giallo, che fino ad oggi pare sia l’articolo più gettonato da chi fa del merchandising una propria filosofia di vita.

Per accentuare l’insospettabile vocazione fashion, il colosso mondiale della ristorazione fast food punta con questi prodotti ad esaltare l’immagine di icona pop conquistata nel corso di quasi 80 anni di storia. Nel frattempo, per attirare l’attenzione conta di potersi affermare grazie al Natale, il periodo in cui a dettare legge è la spasmodica ricerca di regali per amici e parenti.

Pur essendo la prima collezione di moda, non è la prima volta che il gigante a stelle e strisce si affaccia nel mondo fashion. Jeremy Scott nella sua collezione Autunno/Inverno 2014-15 per Moschino, aveva già lanciato alcuni capi in cui comparivano le popolarissime grafiche di McDonald’s. Ora però si ambisce a qualcosa di più, ragion per cui chi fosse interessato ad un acquisto diverso dal solito, potrà sempre fare riferimento ad uno degli articoli della capsule collection della multinazionale americana, offerti ad un prezzo compreso tra i 10 e i 65 dollari.