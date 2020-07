Mariarosa ha creato gli abiti da sposa ispirati a Sailor Moon

Cosa ne pensa l’autore

Chiara Tiozzo - Da appassionata di manga giapponesi e di abiti da sposa non convenzionali non posso che trovare quest’idea stupenda e spero che arrivi anche in Italia perché mi piacerebbe molto vedere dal vivo questi abiti. Il giorno del matrimonio è quello in cui si può realizzare un sogno perciò perché non essere Sailor Moon e Milord almeno per quel giorno?