Mango si cimenta nella profumeria: la sua prima collezione di profumi da donna

Il noto marchio di abbigliamento spagnolo, Mango, ha deciso di lanciare, come già fatto in precedenza da molti altri marchi di abbigliamento quali Zara ed H&M, una propria linea di profumi. Saranno i primi profumi in assoluto a marchio Mango e sono stati annunciati e presentati con la collezione primavera-estate di questo anno.

La nuova linea di profumi a marchio Mango prende il nome di “Mémorie de la Mediterranée2 ed è composta da sei fragranze donna. Le nuance dei profumi sono estive e vibranti, con profumazioni che richiamano il Mediterraneo e il mare. La linea di profumi esce in contemporanea con la nuova linea di abbigliamento, sempre primavera-estate, di Mango: Mediterranean Shade Mango.

I nuovi profumi saranno disponibili nei negozi Mango in due diversi formati, quello grande da 100 ml e quello mini, da viaggio, in formato 10 ml. I prezzi sono di 25,99€ per il formato più grande di 6,99€ per il formato mini. Le confezioni sono in vetro trasparente con un tappo laccato nero, in uno stile classico che non tramonta mai. Le profumazioni saranno estive e dal tono mediterraneo, con un pizzico di nostalgia. Avremo profumazioni in legno, floreali e fruttate.

Vediamo in dettaglio quali sono queste sei fragranze. La prima prende il nome di “Pres du Soleil” e già il nome ci fa capire che sarà perfetto per la piena estate, si tratta di una fragranza dolce e floreale, con note di gelsomino e campi fioriti, un tocco di sandalo ed un accenno frizzante di pera. Il secondo profumo si chiama “Giornata Perfetta”, un profumo da giorno con composizione di fiori bianchi ravvivati da accenti fruttati, quali pera e melone, ed un tocco ammaliante di ambra.

Il terzo profumo prende il nome di “Hedonisme” la cui fragranza è un mix composto da un bouquet di fiori d’arancio, gelsomino e patchouli. Il quarto profumo è il “Dolce Far Niente” che rispecchia perfettamente le estati in campagna, piuttosto che al mare, cullandosi sotto un albero ombroso, le tonalità del profumo sono fruttate, con tocco di pera frizzante e note vivaci di caffè.

Il quinto profumo prende il nome di “Croissette D’Azur” e si ispira completamente alle acque marine, con tocco vivace di mandarino, agrumi e fiori d’arancio. L’ultimo profumo è “La Fiesta”, ispirato ad una festa estiva sulla spiaggia, con essenza di pera e bergamotto, accenni floreali quali iris e gelsomino ed un tocco seducente ed avvolgente dato dalla vaniglia.

Mango è un marchio di moda tra il medio ed il low cost, fondato a Barcellona 35 anni fa, vanta attualmente più di 300 store attivi in Spagna e più di 60 in Italia. Il marchio si è sempre distinto per le linee classiche e colorate, sempre di tendenza ed alla portata di tutti.