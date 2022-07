Malore per Deva Cassel durante la sfilata Dolce e Gabbana a Siracusa, cosa è successo alla figlia di Monica Bellucci

Ascolta questo articolo

Dolce e Gabbana hanno voluto tornare a Siracusa per presentare la nuova collezione del marchio, in un evento ricco di star internazionali. I due stilisti hanno infatti scelto Piazza Duomo a Ortigia per la sfilata per gli abiti Haute couture, in occasione del decimo anniversario del debutto nel marchio nell’alta moda in campo sia di abiti che di gioielli.

Sfilata ricca non solo di volti noti, ma anche di imprevisti. Nel corso della presentazione degli abiti infatti, una delle modelle ha accusato un malore. Si tratta di Deva Cassel, figlia d’arte degli attori Monica Bellucci e dell’ex marito Vincent Cassel, che nel corso della passerella sembra avere avuto un abbassamento di pressione.

I presenti alla scena hanno riportato che la giovane, forse a causa delle alte temperature, prima è sbandata mentre sfilava, dovendo appoggiarsi ad alcune colleghe per poter proseguire, e che poi si è accasciata dietro le quinte, per essere poi allontanata dallo staff dalla scalinata, dove lo show stava continuando.

Tra il pubblico che ha assistito all’evento scenografico organizzato dal famoso marchio di moda, era presente mamma Monica, testimonial da anni del marchio Dolce & Gabbana e che proprio insieme alla figlia Deva è stata protagonista di una campagna promozionale del brand. Con lei il regista Giuseppe Tornatore, che la diresse in “Malena” in alcune scene proprio nella piazza Duomo dove si è svolto l’evento.

Non solo Monica ed il regista, ma anche moltissime altre star hanno partecipato alla sfilata, tra cui la premio Oscar Helen Mirren, le attrici Sharon Stone, Drew Barrymore, Emma Roberts e Lucy Hale, la modella e presentatrice Heidi Klum, Kitty Spencer, modella e nipote di Lady Diana, Kris Jenner, star dei reality e madre delle Kardashian, e la cantante Mariah Carey. Presenti anche il pilota Fabio Quartararo, il calciatore Robert Lewandowski e l’attore Christian Bale.