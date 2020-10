Lo stilista Kenzo Takada muore a 81 anni a causa del Covid-19

Cosa ne pensa l’autore

Maria Belli - Mi dispiace veramente tanto. Nonostante non sia mai stata una fan dei suoi capi e delle sue stampe - troppo sgargianti, vistose e colorate per i miei gusti - rimane il fatto che Kenzo sia stato un innovatore. Gli va inoltre riconosciuto il fatto di essere stato il primo stilista orientale a riuscire a sfondare in occidente, specialmente in un mercato difficile come quello della moda francese.