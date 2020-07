Lidl, le scarpe da 13 euro vanno a ruba: vengono rivendute online a 30 volte il loro prezzo originale

In Finlandia, Belgio, Germania e Gran Bretagna stanno andando letteralmente a ruba le scarpe da ginnastica marchiate dal nome Lidl. Sono disegnati con dei colori molto sgargianti – blu, rosso e giallo -, che sono i tre colori simbolo della famosa catena di discount diffusa in tutta Europa.

Oltre allo stile delle scarpe, eleganti e allo stesso tempo sportive, quello che conquista di più è il prezzo: in Germania infatti vengono vendute alla cifra di 12,99 euro. In molti, negli ultimi giorni, si stanno lamentando di non riuscire più a trovarle né nei punti vendita né sul sito ufficiale.

Per averne un paio, molti si stanno affidandosi a siti come eBay, dove però vengono distribuiti a prezzi esorbitanti rispetto a quello base. Scrivendo semplicemente “scarpe Lidl” o “shoes Lidl” sul sito di vendita si trovano utenti privati che li hanno messo in vendita a 500, 600 e addirittura 780 euro.

Il Daily Mirror, sulle colonne del loro sito, scrivono in merito a questo boom di vendite: “Gli acquirenti stanno riscuotendo dalla popolarità sfrenata dei nuovi trainer di Lidl da 14 sterline, vendendoli per ben 450 sterline online. Le scarpe blu, gialle e rosse sono state lanciate nei negozi all’estero ad aprile e si sono rivelate molto più popolari di ogni più rosea aspettativa. Con il logo Lidl come parte del loro design, i venditori recuperando fino a 30 volte il loro prezzo originale su siti come eBay”.

Fino a questo momento in Italia, se non ci si affida ai siti online come eBay, non sono ancora arrivate. La pagina social di Lidl, rispondendo alle numerose domande degli utenti su questa domanda, rivela con un meme: “Ormai è un pensiero fisso. Anche se, almeno in Italia, per il momento tocca accontentarsi del desiderio”. Probabilmente queste scarpe inizieranno a espandersi in tutto l’Europa quando l’azienda inizierà ad avere meno ordini nei quattro paesi disponibili.