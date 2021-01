Levi’s lancia la collezione a tema Pokémon

Il noto brand di denim Levi’s Japan annuncia su Twitter una nuova e coloratissima collezione a tema Pokémon. Per celebrare il venticinquesimo anniversario dal lancio del primo gioco Pokémon della Nintendo, uscito nel 1996, Levi’s ha deciso di lanciare una collezione primaverile in denim a tema. La collezione in questione si chiama Levi’s X Pokémon ed è audace, divertente e ricca di stampe e colori.

Si tratta quindi dell’25° anniversario dalla messa in commercio del primo gioco Pokémon della storia, quello per Nintendo, ed è proprio la Nintendo a stringere partnership commerciali con noti brand stilistici per celebrare i propri giochi, come è già avvenuto per Super Mario. Anche in precedenza altri noti brand del settore moda avevano deciso di utilizzare i Pokémon nelle proprie collezioni, stiamo parlando di Gucci e di The North Face. Adesso il partner moda scelto dalla Nintendo è proprio il colosso del denim Levi’s.

Il marchio ha rilasciato alcuni tweet interessanti dove svela questa partnership con i Pokémon e con la Nintendo, mostrando alcuni capi inediti: come una giacca molto colorata, una borsa a sacco ed un paio di jeans, ma nulla di più. Levi’s, infatti, sta incuriosendo e facendo trattenere il respiro a migliaia di appassionati sul web, svelando solo qualche dettaglio alla volta e mantenendosi misteriosa.

Levi’s sta stuzzicano la curiosità di tutti e finora ha mostrato solo pochi pezzi, tra cui: una giacca in jeans super colorata, con fantasia boschiva e floreale e con Pokémon che spuntano fuori dalle foglie, come: Bulbasaur, Oddish, Ekans e tanti altri; un paio di blue jeans classici con una grossa stampa di Pikachu sulla coscia ed anche una borsa, la quale rivela che saranno presenti anche accessori nella nuova collezione.

Altre rivelazioni sui social e sul web ci arrivano da parte di PokeJungle, che svela invece un altro dettaglio di questa collezione, ovvero i prezzi: ad esempio il prezzo previsto per i jeans sarà di 148 dollari. Mentre la Nintendo preannuncia molte altre collaborazioni con altre aziende per celebrare il 25° anniversario dei Pokémon, come con: Mc Donalds, General Mille, e Build-A-Bear, nonché tantissimi eventi e molte altre sorprese.