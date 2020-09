Lego e Levi’s lanciano un’inedita linea di capi di abbigliamento

Levi’s e Lego Group si sono uniti per dar vita ad un’inedita collezione che coniuga in maniera speciale creatività, moda e svago. L’idea di due dei più grandi protagonisti internazionali dei loro rispettivi settori, è stata quella di utilizzare gli abiti dell’azienda a stelle strisce come base di partenza su cui applicare i celebri mattoncini del gigante danese dei giochi.

Più nello specifico, sugli indumenti di questa collezione forniti dalla Levi’s, sono cuciti una serie di basi Lego in silicone, che possono essere personalizzate come meglio si crede utilizzando uno dei 110 pezzi speciali LEGO DOTS che accompagnano ogni articolo venduto, disponibili nei classici colori della casa di Billund. In questo modo chiunque avrà modo di rendere unico il capo che indossa.

La linea di prodotti comune è composta da un paio di jeans 501, una giacca, una t-shirt, un cappello, un marsupio, una borsetta, una felpa con cappuccio e diversi accessori. “Questa è una collaborazione divertente che celebra l’espressione di sé, la creatività e lo spirito nostalgico” ha precisato Karyn Hillman, Chief Product Officer di Levi Strauss & Co.

L’idea di entrambi i partecipanti al progetto è stata infatti quella di creare qualcosa di esclusivo che potesse interessare l’intera famiglia. “C’è così tanta passione ed energia in questa partnership” ha aggiunto Lena Dixen, Senior Vice President e Head of Product and Marketing Development di Lego Group, fiera di aver potuto lavorare fianco a fianco con un brand di primo piano che con le ispirazioni fornite, potrà allargare gli orizzonti e la spinta innovativa dell’azienda scandinava.

Al momento non esistono precisazioni in merito ai prezzi dei singoli capi, né tanto meno quale sarà la data in cui saranno disponibili per l’acquisto. È stato però confermato che abiti e accessori saranno venduti facendo uso di una polybag con grafica personalizzata Levi’s e LEGO, al cui interno saranno inclusi i 110 pezzi LEGO DOTS.