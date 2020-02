Le ultime tendenze moda: H&M lancia la nuova linea Conscious

La nuova collezione firmata H&M userà pelle vegana: ormai ci sta sempre più a cuore la salvaguardia del pianeta e ora anche la moda sta cercando in tutti i modi di dare un contributo concreto.

Vi starete chiedendo come sia possibile una cosa del genere: semplice, usando gli scarti del vino per creare un paio di scarpe oppure usando i fondi di caffè come colorante naturale per tessuti. Secondo il World Economic Forum di Davos avvenuto in Svizzera, questo sarebbe il primo step per iniziare un nuovo modo di vestirsi, avendo cura del pianeta non tralasciando però lo stile moderno che ci contraddistingue.

La nuova linea H&M Conscious: la rivoluzione della moda

E’ giunta alla decima collezione la linea H&M Conscious: in questo arco di tempo la casa di moda ha sperimentato e ha cercato di rendere allo stesso tempo accattivante nuovi stili e nuovi modi di vestirsi in maniera del tutto green.

I vestiti creati usando materiale organico sembra avere avuto un impatto sull’ambiente davvero notevole: basta pensare alla seta prodotta usando le bucce di arancia o la gomma creata con le alghe marine.

Tendenze moda H&M i nuovi materiali Vegea, Renu e Circulose

Dal marchio svedese che sono nati materiali come il Vegea, il Renu e il Circulose. Il primo è una pelle vegana che è stata prodotta usando gli scarti del vino: grazie ad esso è stato possibile creare calzature e borse. Il Renu è un poliestere creato usando vestiti usati mentre il Circulose è un nuovo tipo di materiale fatto al 100% di cotone e viscosa sempre riciclati.

A Vogue, Pascal Brun manager sustainability del marchio svedese ha spiegato il significato di questa nuova collezione con le seguenti parole: “Negli anni che verranno vogliamo usare sempre più materiali riciclati nelle nostre nuove linee”. Questa frase ha suscitato stupore nel mondo della moda avallando al 100% questo nuovo modo di vestirsi.

Ciò che si vuole fare è creare in modello di commercio circolare creando vestiti e accessori usando prodotti riciclati ma conservando pur sempre uno stile sobrio e fresco. Un grande salto nel benessere del pianeta e perché no, nell’originalità creata proprio da questi materiali economici ma alla moda.

Infine un’ultima affermazione fatta dalla creative advisor di H&M, Ann-Sofie Johansson, inerente a questa nuova linea chiamata Conscious: “Non si parla solo di prodotti green e riutilizzati, ma anche di come questi materiali possano comunque durare nel tempo senza alcun tipo di deterioramento. L’obiettivo è coinvolgere gli acquirenti a fargli impiegare un comportamento più green”.