L’abito di nozze di Lady Diana in mostra per la prima volta in 25 anni

L’abito da sposa di Lady Diana indossato per il matrimonio con il Principe Carlo d’Inghilterra ha fatto storia, e dettato moda per gran parte degli anni ’80. Il famoso vestito tornerà ad essere mostrato in pubblico per la prima volta in 25 anni nella mostra temporanea “Royal Style In The Making”. Sono stati i figli William ed Harry, rispettivamente il Duca di Cambridge ed il Duca di Sussex, ad accordare il permesso per l’utilizzo dell’abito.

L’evento si terrà a Londra a partire dal prossimo 3 giugno fino a gennaio del 2022, ed il famoso capo di abbigliamento sarà il fiore all’occhiello dell’intera mostra. Disegnato da David ed Elizabeth Emanuel per il matrimonio di Diana Spencer nel 1981, il vestito sarà in mostra con l’inclusione dello strascico di 25 metri, il più lungo mai realizzato per un matrimonio reale inglese.

Gli Emanuels furono scelti quando erano nel pieno del loro successo, con clienti come Bianca Jagger e la Duchessa del Kent. Non ci furono interferenze dal Palazzo, se non la richiesta di essere totalmente discreti, e ancora meno pretese da Diana, che era nuova al mondo della moda. Alle prime prove per l’abito, Diana provò una serie di abiti di stili diversi, da vestiti anni ’20 ad abiti con crinolina e corpetti rigidi, per cercare di capire cosa le piacesse.

Una volta trovato un vestito che incontrasse il suo gusto, arrivò per gli stilisti la parte più difficile del processo: creare un abito che calzasse perfettamente a Diana. A causa dello stress del matrimonio, la giovane sposa perse infatti tantissimi chili e ad ogni prova abito aveva misure sempre diverse, costringendo David ed Elizabeth a fare continue modifiche nel corso delle 15 prove abito realizzate prima delle nozze.

La parcella per l’abito fu consegnata alla madre di Diana con la cifra simbolica di 1000 ghinee, circa 1000 sterline che oggi equivarrebbero a oltre 4mila, ma si trattò di un prezzo scontato. Il valore reale del vestito era infatti di 9mila sterline, che con l’inflazione oggi equivalgono a circa 35mila sterline.