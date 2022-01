La magia del layering: la nuova moda di TikTok

L’app di TikTok è un vero covo di idee innovative in ambito di moda e nel 2022 i profili più seguiti mostrano un interesse in abiti di seconda mano ma non solo. La moda, o la challenge, del momento è il layering, ovvero la prassi di abbinare molteplici capi di vestiario con accostamenti a tratti stravaganti e rigorosamente stratificati.

L’hastag #layering conta ben 187.4 milioni di visualizzazioni e ai primi posti troviamo giovani donne (e non solo) che mostrano i loro outfit giornalieri dinnanzi ad una telecamera. C’è chi rimane sul classico, abbinando abiti di simili tonalità fino a raggiungere un insieme dai toni pacati; mentre c’è chi invece osa di più, scegliendo combinazioni dai colori accesi e molto diversi tra loro.

Ma da dove è partito questo trend? Tutto sembra essere iniziato da una challenge legata al mondo dell’alta moda, con il famoso sound How to look like a Gucci model. Gli utenti si sono infatti dilettati nell’accostare molteplici capi di vestiario fino a raggiungere il cosiddetto layering.

Ispirandosi alle modelle delle sfilate di Gucci e alle linee di moda che il brand crea, molti utenti sono stati in grado di esprimere la propria creatività e ad alcuni ha portato anche una certa fama.

L’esempio più eclatante è quello di Morgan Presley, nota anche come morganpresleyxo, ideatrice del famoso sound gucci model. Il suo video originale ha dato inizio a questo trend e le ha portato molta fama. Ogni suo video, infatti, conta più di 1 milione di visualizzazioni.

Il layering non è solo più un trend, è proprio una tendenza di moda del 2022 e sembra essere sempre più forte non solo tra i giovani ma in persone di tutte le età. Questa tendenza ha spopolato sull’app ed ha raggiunto il nostro senso estetico nella vita di tutti i giorni.