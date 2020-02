La Disney lancia una linea di abiti da sposa ispirate alle principesse

In molte immaginano di vivere il giorno del proprio matrimonio come un giorno da favola, vogliono sentirsi principesse almeno per un giorno. A rendere questo sogno realtà ci pensa la Disney, in collaborazione con “Allure Bridals“, insieme hanno deciso di lanciare una collezione di abiti da sposa ispirata alle principesse più amate dei film animati, come Ariel, Aurora, Belle, Jasmine, Cenerentola, Pocahontas, Rapunzel, Tiana e Frozen.

La collezione è stata ideata per soddisfare i gusti di tutte, dalle più romantiche a coloro che non vogliono rinunciare alla sensualità. Infatti, anche la scelta di ispirarsi alle principesse non è casuale, in quanto ognuna di loro rappresenta una tipologia di donna diversa. La Disney con Allure Bridals realizzeranno una collezione di 16 abiti.

I tessuti scelti sono mikado, organza, tulle e chiffon, ogni abito ha un design unico con dettagli ispirati, appunto, alle principesse. La CEO di Allure Bridals, Kelly Crum, ha dichiarato che il loro gruppo di progettazione ha lavorato instancabilmente ad ogni abito, in quanto non è stato semplice realizzare i difficili dettagli caratterizzanti ogni principessa, dettagli, tra l’altro, ben conosciuti da tutti. Conclude dichiarandosi molto orgogliosa di collaborare con la Disney e nel veder nascere il romanticismo.

Per ora, sul sito della Disney Wedding, sono stati svelati 3 abiti della collezione: il primo è ispirato Belle, è quindi un abito romantico, con un lungo strascico e con decori che ricordano proprio l’abito della nota principessa; il secondo è ispirato ad Ariel, un sinuoso abito a sirena; il terzo, invece, è ispirato alla principessa Tiana, anch’esso un abito romantico, ma più moderno, con decorazioni in platino, glitter e fiori scintillanti ispirati a bayou.

La collezione sarà presentata ufficialmente ad aprile 2020, alla prossima settimana della moda nuziale di New York; sarà disponibile esclusivamente nei negozi Kleinfeld Bridal di New York e Toronto, ed ogni abito avrà un costo che parte da 1.200 dollari fino ad arrivare a 10.000.