La Collezione Dior sfila sull’Acropoli di Atene

Cosa ne pensa l’autore

Rossana Lucente - Maria Grazia Chiuri è stata definita dalle riviste di moda un’italiana sul trono di Francia, un ingresso storico per una donna a capo della celebre maison francese, la quale continua a essere apprezzata per la sua visione di una donna elegante e moderna, in perfetta armonia con i codici e l’eredità creativa di Monsieur Dior.