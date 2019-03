Kylie Jenner, con i suoi 21 anni, è la più giovane miliardaria al mondo.

Kylie Jenner, a soli 21 anni, è entrata nella classifica annuale delle persone più ricche al mondo, stilata da Forbes. La giovane miliardaria, che si è costruita il suo impero da sola, senza ereditare imprese o grosse somme di denaro, è al 2057esimo posto su 2153. Quel record, prima di lei, era appartenuto a Mark Zuckerberg, fondatore e proprietario di Facebook, entrato in classifica a 23 anni.

La giovane imprenditrice ha fondato nel 2015 la Kylie Cosmetics che basa la sua vendita su un unico prodotto: dei kit labbra composti da un rossetto liquido e una matita per contorno labbra. Il costo del prodotto è di 29 dollari. Già allo start-up, il fatturato dell’azienda è stato altissimo; nel 2018, per esempio, ha chiuso con 360 milioni.

Secondo Forbes l’azienda vale complessivamente 900 milioni di dollari che, aggiunti ai guadagni degli sponsor e della televisione, portano il capitale totale della Jenner a un miliardo di dollari.

La sua popolarità è iniziata a 10 anni quando, insieme alla sua famiglia, partecipò al reality “Keeping Up with the Kardashians“; all’epoca, data la sua giovane età, non aveva ancora un’identità precisa nel mondo dello spettacolo.

Mentre cercava la sua strada, così come lei stessa racconta, ha iniziato a truccarsi per nascondere la sua insicurezza; all’età di 17 anni, ricorre persino alla chirurgia estetica per farsi ingrandire le labbra.

La sua scelta la mise al centro di polemiche, critiche e prese in giro. Da queste ultime, la Jenner decise di prendere spunto per iniziare a guadagnare, producendo i primi 15 mila kit labbra, che sponsorizzò da sola per mesi sui social; questi andarono esauriti nel giro di pochi minuti dalla promozione.