Kitty Spencer, nipote della principessa Diana, ambasciatrice dei gioielli Bulgari

Kitty Spencer, nota alle cronache in quanto nipote della principessa Diana, come ambasciatrice dei gioielli Bulgari ha postato sul suo profilo social una foto mentre indossa uno dei gioielli della collezione Bulgari per promuovere la sua collaborazione con l’ente benefico Save The Children Uk. La spendida modella ci tiene ha sottolineare che la collezione supporta il fondo d’emergenza Covid-19. Ketty nella foto indossa un raffinato pigiama in seta e ha raccolto i capelli in un elegante chignon.

Dopo gli studi universitari, Kitty ha vissuto anche in Italia; si è trsferita infatti a Firenze dove ha studiato storia dell’arte. Il suo debutto come modella avviene nel 2015, nel numero di dicembre di Tatler. Nel 2017 ha sfilato per Dolce & Gabbana durante la settimana della moda di Milano e nel loro spettacolo di Natale di Harrods. Nello stesso anno è stata protagonista della copertina di Vogue Japain.

Nel 2018 e nel 2019 ha preso parte alle sfilate di Dolce & Gabbana durante la settimana della moda milanese, nel 2018 ha sfilato anche per Secrets & Diamond. Nel maggio 2018 è diventata il volto del marchio di gioielli Bulgari ed è anche ambasciatrice di un ente benefico che sostiene i giovani senzatetto.

Di recente è stata al centro di alcune polemiche su Instagram a causa del suo peso, accusata di essere troppo grassa per indossare dei bikini e lei si è prontamente difesa. Il suo piatto preferito? E’ la pizza che ha scoperto in Italia di cui è ghiotta.

Nel gennaio 2020 ha annunciato il fidanzamento con Michael Lewis, sessantenne uomo d’affari multimilionario. Le nozze dovrebbero tenersi in una tenuta in Italia nel 2020. La giovane modella non è la prima volta che si accompagna ad un uomo molto più adulto di lei: è stata fidanzata a lungo con l’italiano Niccolò Barattieri di vent’anni più grande.