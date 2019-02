Karl Lagerfeld è morto, lo stilista aveva 85 anni

Tutto il mondo della moda è in lutto per la notizia della morte di Karl Lagerfeld, stilista tedesco e direttore creativo di Fendi e Chanel. L’uomo si è spento questa mattina all’età di 85 anni; era malato da diverso tempo. A divulgare questa mattina la triste notizia è stato il magazine francese “Closer” a poche ore dall’inizio del calendario della “Milano Fashion Week”.

Karl Lagerfeld era soprannominato “Kaiser”, ovvero “imperatore” in tedesco, per la sua immagine composta ed austera e la sua impeccabile divisa: grandi occhiali da sole, camicie dal collo alto, guanti neri, ventaglio e capelli bianchi rigorosamente legati in una coda di cavallo.

La biografia di Karl Lagerfeld

Karl Otto Lagerfeld è nato il 10 Settembre del 1933 ad Amburgo, in Germania ed era considerato uno dei nomi più influenti nel mondo della moda. Lo stilista tedesco ha iniziato la sua carriera lavorando da “Pierre Balmain”, poi da “Chloè”, fino ad arrivare da “Fendi” nel 1965, considerata una delle case di moda più famose del mondo. Successivamente, nel 1974, lo stilista tedesco crea un suo brand, che esiste ancora oggi. Nel 1983, dopo dieci anni dalla morte della nota stilista Coco Chanel, Lagerfeld decide di rilevare la nota casa di moda aiutandola a rinascere.

Lo stilista non è famoso solo per le grandi maison della moda; nella sua carriera c’è stato infatti anche un importante progetto di moda “low cost”. Nel 2001, infatti, la nota azienda svedese “H&M” ha deciso di collaborare con lui firmando una collezione ad edizione limitata che è andata letteralmente a ruba nel giro di poche ore.

Di recente, nel 2006, Lagerfeld ha creato una nuova collezione di abbigliamento per uomini e donne, intitolata “K Karl Lagerfeld”.