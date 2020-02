Jennifer Lopez lancia una collezione di scarpe

In questo 2020 Jennifer Lopez ci sta riservando numerose sorprese, dopo una straordinaria esibizione, che ha lasciato tutti a bocca aperta, alla finale del Super Bowl con la sua collega Shakira, ora è pronta per sorprenderci anche nel campo della moda. Infatti, la pop star ha da poco annunciato dal suo profilo Instagram, che sta per lanciare una nuova collezione di scarpe.

La collezione si chiamerà proprio “JLO JENNIFER LOPEZ” ed è stata disegnata da lei in collaborazione con Camuto Group. Il lancio è previsto per il 9 marzo, le scarpe saranno disponibili solo in America e in Canada, nei negozi DSW e online. L’artista per disegnare la collezione si è ispirata a 3 città a cui tiene molto, New York, Los Angeles e Miami, diventate una parte importante del suo essere.

Jennifer Lopez ha dichiarato di essere molto eccitata per questa nuova collaborazione, ed ha aggiunto che sin dall’inizio della sua carriera ha sempre voluto lavorare in tutti i settori, musica, cinema e moda, e proprio tutti questi aspetti della sua carriera li ha voluti inserire nella collezione, in collaborazione con DSW.

La collezione, come già detto, è ispirata a 3 città molto care all’artista, in particolare ha voluto inserire lo street style di New York, il glamour della vecchia Hollywood e la vivacità di Miami. Con questo assortimento Jlo spera chi le indossa possa rappresentare diversi lati di se, rimanendo fedeli al vero io. Conclude ricordando alle ragazze che possono fare tutto ciò che vogliono.

Il costo della collezione ancora non si conosce, ma considerando gli standard della pop star non saranno articoli accessibili a tutti. Oltre alla collezione primaverile è prevista anche una capsule collection, in edizione limitata, composta da soli 5 modelli di scarpe ed in seguito ci sarà anche il lancio di una collezione di borse.