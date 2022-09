Il Back to School di Siggi è all’insegna del greenbiulino

Ascolta questo articolo

È da poco iniziato il nuovo anno scolastico, che speriamo sia più sereno dei due precedenti. Questo in particolare per i bambini, che ora possono tornare a studiare, sorridere e giocare con i loro compagni senza mascherina. E per farlo hanno bisogno dell’outfit giusto. I brand quest’anno si sono sbizzarriti nelle proposte, a partire da chi ogni anno celebra il Back to School in bellezza.

Parliamo naturalmente di Siggi Group, che si conferma un brand etico e sostenibile con il suo greenbiulino. Un nome che è tutto un programma: si tratta infatti del primo grembiulino realizzato con cotone organico (conforme al Global Organic Textile Standard – GOTS) e poliestere riciclato (conforme al Global Recycled Standard – GRS). Significa che questo capo non solo sta dalla parte dell’ambiente, ma è anche estremamente sicuro per chi lo indossa dato che viene confezionato secondo le normative vigenti sull’abbigliamento per bambini. In più sono certificati Oekotex, il che significa che sono stati realizzati con materiali atossici. E sappiamo quanto queste peculiarità siano preziose, oggi più che mai.

Sappiamo che oggi anche i bambini, più attenti e spigliati, possono essere degli fashion addicted e quindi staranno molto attenti a ciò che indosseranno sotto il grembiule. Sarà proprio quest’ultimo a proteggere i loro outfit dal mix di macchie e strappi che inevitabilmente si susseguiranno nel corso dell’anno scolastico. C’è poi il fattore igiene: il grembiule è una protezione ottima contro germi e batteri.

Tornando al greenbiulino targato Siggi e alla sua impronta ecologica, è importante sottolineare che viene venduto all’interno di buste di poliestere riciclato con degli appendini dello sesso materiale e ganci nickel-free. E non è finita qui: i cartoncini usati per la confezione, i cartellini e gli shoppers che accompagnano i prodotti sono tutti in carta riciclata. Lo stesso vale anche per i materiali usati per l’imballaggio.