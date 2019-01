Il 24 gennaio, l’attrice Deneuve mette all’asta i suoi gli abiti di Yves-Sant-Lauren.

L’attrice francese, Catherine Deneuve, 75 anni, ha deciso di organizzare un’asta vintage con i suoi oltre 300 abiti firmati dal noto marchio Yves Sant Lauren. L’asta si terrà a Parigi il 24 gennaio da Christie’s Paris, ma sarà possible acquistare gli abiti anche on line.

Sull’asta vintage però non sono mancate le critiche e icommenti; alcuni pensano che l’attrice abbia deciso di vendere i suoi abiti per problemi finanziari.

La replica

La Deneuve, intervistata da Le Figaro, ha risposto alle critiche che non è tenuta a spiegare a nessuno cosa ne farà dei soldi ottenuti dall’asta. Secondo lei ci sono delle cose che possono essere rese pubbliche ed altre che devono restare private, come il ricavato dell’asta. L’attrice ha dichiarato che ha un progetto ben preciso, ma non ha nessuna intenzione di rivelarlo.

Proseguendo nell’intervista Catherine Deneuve fa intendere che la decisione di mettere all’asta i suoi abiti non dipenda da una questione economica, ma piuttosto da una questione pratica. Infatti, dichiara che 350 capi, sono difficili da conservare bene, occupano molto spazio ed hanno bisogno di molta cura. La decisione di vendere i vestiti pare sia stata presa dopo aver venduto la casa in Normandia, dove l’attrice custodiva i vestiti, appesi in una soffitta che aveva una temperatura adatta al loro mantenimento.

Alcuni esperti di abiti vintage intervistati dai media fanno sapere che nell’asta ci saranno pezzi unici, come quello indossato dall’attrice all’incontro con la regina d’Inghilterra, in occasione del Royal Film Performance nel 1966 o quello indossato con Alfred Hitchcok nel 1969.

L’asta vintage sarà un grande evento organizzato proprio nei giorni della settimana della moda parigina, quando la città sarà piena di appassionati del settore, che sicuramente saranno in grado di apprezzare un pezzo di storia della moda, iniziato circa 40 anni fa, quando il marchio Yve Sant Lauren vestì per la prima volta a 22 anni Catherine Devenue.