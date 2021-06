I gioielli Cartier sfilano sul lago di Como

La Cartier International SNC ha scelto il lago prealpino di Como per celebrare il lancio della nuova collezione alta gioielleria Sixième Sens par Cartier. Una cornice naturale che fa da sfondo alla elegante location adibita alla presentazione, ossia la boutique hotel “Il Sereno”, restaurato secondo il gusto conemporaneo di Patricia Urquiola, la quale si è occupata anche la scenografia dell’esposizione, realizzando un connubio armonico tra architettura e haute joaillerie.

In questa nuova collezione Cartier brillano le pietre preziose dei sontuosi collier, degli orecchini e degli anelli che rapiscono istantaneamente lo sguardo dell’osservatore, dinanzi a delle creazioni da sogno che diventano realtà, produzioni artistiche dai poteri quasi magici in una continua oscillazione tra sorpresa e meraviglia.

Un momento importante per la Maison, dopo un anno di pausa lavorativa forzata, culminante in una cena di gala esclusiva a Villa Lario affacciata sul lago di Como, con ospiti illustri come Cyrille Vigneron, Presidente e CEO di Cartier International, Mariacarla Boscono, Golshifteh Farahani, Bianca Brandolini, Yasmine Sabri, Deena Abdulaziz, Nadine Labaki, Fatima Al Banawi, Hannah Herzsprung e Sibel Kekilli.

Cartier è stata fondata a Parigi nel 1847 da Louis Cartier, e diventa particolarmente famosa nel 1856, quando la principessa Matilde, nipote di Napoleone I e cugina dell’imperatore Napoleone III compie i suoi primi acquisti. Successivamente nel 1859 l’imperatrice Eugenia diventa cliente della boutique e inizia quella tradizione di re, regine e imperatori che costituirà la fortuna della Maison.

Nel 2019, Forbes ha classificato Cartier come il 5° marchio più prezioso al mondo, e può vantare di una lunga storia di vendite ai reali, tra cui il re Edoardo VII di Gran Bretagna che si riferiva a Cartier come “il gioielliere dei re”, ordinando ben 27 diademi per la sua incoronazione avvenuta nel 1902. Inoltre, la Maison è nota per il famoso “Bestiary”, una spilla a forma di pantera creata nel 1940 per Wallis Simpson, e per il suo primo orologio da polso, creato nel 1904 per l’aviatore Santos-Dumont, ovvero il “Santos”.