I colori di tendenza per la prossima primavera/estate 2019. Ecco i consigli di Rossella Migliaccio

Rossella Migliaccio, consulente d’immagine e fondatrice dell’Italian Imagine Institute, ha creato una piccola guida per i colori di tendenza per la prossima primavera/estate 2019. Nella guida sono presenti consigli per l’abbigliamento, gli accessori, la home decor ed anche per prodotti hi-tec.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, la consulente d’immagine, consiglia di puntare sulle tonalità del giallo e dell’arancio. Partendo dalle tonalità più chiare, come il giallo ocra, adatto a valorizzare gli incarnati più dorati, fino ad arrivare al color mango, con il quale si può stupire abbinandolo a un color viola, totalmente a contrasto, oppure al color oro. Un’altra tinta che non può mancare è il corallo, adatto ad ogni carnagione e si abbina perfettamente con qualsiasi tonalità, l’unica accortezza è quella di non abbinarlo con il nero.

Le tendenze della stagione accolgono anche le fantasie, che vanno dai fiori, ai mosaici, ai pois, alle righe ed alle combinazioni astratte. Per chi non sa abbinare questo mix di colori, la consulente consiglia di selezionare il colore meno presente nella fantasia e farlo spiccare utilizzando altri capi e accessori proprio di quella tonalità.

Per gli accessori, la Migliaccio consiglia di farsi ispirare dai colori della natura, come il color toffee un marrone caldo, che si può utilizzare sia di giorno che di sera, particolarmente adatto alle castane chiare e alle bionde scure. Altra tonalità da tenere in considerazione è il verde oliva, un colore adatto soprattutto per chi ha i capelli rossi.

Per quanto riguarda il make up, non bisogna assolutamente abbinarle all’outfit, ma piuttosto bisogna scegliere colori che mettere in risalto l’incarnato e gli occhi.

I consigli sul home decor puntano ad evitare l’effetto “matchy-matchy“, ovvero l’ossessione di abbinare tutto; la consulente ritiene che bisogna scegliere un solo colore dominante, di una tonalità neutra, che verrà poi valorizzata scegliendo un altro colore più vivace, come il giallo o il turchese, da abbinare. Infine, per quanto riguarda l’hi-tec, grande importanza viene data allo smartphone e i colori di tendenza sono l’oro, il rosso ciliegia, il deep bleen una fusione tra il verde e il blu.