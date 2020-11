Holly e Benji: arriva l’orologio ufficiale in edizione limitata Casio dedicato a Captain Tsubasa

La nota azienda di orologeria Casio da diverso tempo ha iniziato delle collaborazioni con il mondo degli anime giapponesi e questa è volta è il turno della mitica serie calcistica “Captain Tsubasa”, in Italia Holly e Benji, tratta dal manga omonimo scritto e disegnato da Yōichi Takahashi.

L’orologio in edizione limitata è disponibile dallo scorso martedì 10 Novembre ed è venduto esclusivamente in Europa acquistandolo sul sito www.g-shock.eu/fr oppure in Italia nel negozio G-Shock di Corso Como a Milano. Si tratta di una rivisitazione del modello Original G-Shock DW-5600MW-7 che è una delle linee più apprezzate dal pubblico.

Ha la cassa in resina di diametro di 42,8 mm e spessore di 13,4 mm, con fondello in acciaio inox ed è resistente all’acqua fino a 200 metri. Il quadrante è digitale ed è protetto da uno spesso vetro minerale contro i graffi, inoltre si può illuminare il display tramite un tasto laterale.

Sul display sono visualizzati l’orario in formato 12 oppure 24 ore, il calendario e le funzioni attive come il cronometro, il timer e la sveglia multifunzione. Al momento è stato proposto in un’unica versione con l’immagine di Tsubasa Ozora alias Oliver Hutton in Italia, ma non si escludono altre varianti in futuro.

Questo G-Shock è basato sui colori bianco e azzurro della squadra Nankatsu in cui gioca, infatti è completamente bianco con le grafiche di colore azzurro serigrafate. Sul bracciale in resina chiuso con una fibbia troviamo da un lato il ritratto di spalle di Tsubasa con tre linee parallele azzurre che corrono lungo tutta la restante parte e dall’altro il suo nome e il mitico numero 10.

La confezione dell’orologio è veramente molto curata e all’esterno è personalizzata con il suo ritratto, il numero di maglia e il nome della squadra Nankatsu scritto in giapponese mentre all’interno è azzurra con la sagoma, il ritratto laterale di Tsubasa e il suo amico pallone.